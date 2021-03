Oggi 6 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco, sono 14 i ricoverati in terapia intensiva

Oggi si sono registrati 6 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 2.141 contagiati dall'inizio dell'emergenza.

Questa sera al CHPG sono 48 le persone curate: 34 pazienti, di cui 14 residenti, sono ricoverate; 14, di cui 5 residenti, sono in terapia intensiva.

Si registrano 13 guarigioni per un totale di 1.945 guariti dall'inizio della pandemia.

A oggi sono 81 le persone seguite dal Centro di Monitoraggio Domiciliare che supporta clinicamente i pazienti con pochi sintomi e invitati a rimanere a casa.