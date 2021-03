Intervento dell'elisoccorso 'Grifo' questa mattina a Ventimiglia per il trasporto urgente di un uomo di 77 anni caduto da una scala nella zone di via Gallardi.



Stando a quanto si apprende, nell'impatto l'anziano avrebbe riportato in sospetto trauma midollare tanto da lamentare la perdita di sensibilità alle gambe.



Per questo il personale sanitario intervenuto sul posto ha richiesto l'intervento dell'elicottero per il trasporto urgente al 'Santa Corona' di Pietra Ligure.