Delfino morto tra gli scogli a Ventimiglia: sul posto Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco

Intervento di Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco questa mattina sul lungomare di Ventimiglia per il ritrovamento di un delfino morto tra gli scogli.

La presenza dell'animale è stata segnalata da alcuni passanti e la sua rimozione servirà anche per comprendere meglio le cause della sua morte.

Si tratta di uno dei tanti ritrovamenti di delfini spiaggiati lungo la costa della nostra provincia, ma resta da capire se si sia trattato di morte naturale o provocata da qualche imbarcazione.