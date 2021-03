Coronavirus: calano di 15 unità i contagiati a Taggia, intanto sabato prossimo riaprono i parchi gioco

Calano di 15 unità in due settimane, i positivi al Covid-19 a Taggia. Dai 93 del 4 marzo scorso, infatti, si è passati ai 78 di oggi, come evidenziato dal Sindaco del capoluogo tabiese, Mario Conio.

“È un dato fortunatamente in decisa contrazione – ha detto il primo cittadino - che non deve però far venir meno l’adozione di comportamenti responsabili. È intanto in corso un’attività straordinaria di pulizia dei parchi gioco che da sabato riapriranno e, ciascuno di noi ha una sua piccola parte di responsabilità”.

Conio chiede ai propri concittadini la massima attenzione e, come di consueto, ricorda l'importanza dei corretti comportamenti da seguire e che sono: utilizzare costantemente le mascherine ed i gel igienizzanti per le mani oltre a evitare avvenimenti che possano generare assembramenti. ​