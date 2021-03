Coronavirus: cala ancora il tasso di positività in Liguria (6,69%) ma rimangono alti (62) i positivi in provincia

Continua a calare la pressione del Covid nella nostra regione, anche se in provincia di Imperia il numero dei nuovi positivi rimane piuttosto elevato ogni giorno.

Oggi sono infatti 321 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 4.793 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.978 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 14,93 pari al 6,69%.

Nella nostra provincia sono 62 i nuovi positivi, rispetto al savonese che ne conta 47, a Genova con 160 e Spezia con 52. Sono 8 i morti, tra lunedì e ieri.

Questo il dettaglio degli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 996.889 (+4.793)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 146.953 (+2.978)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 83.550 (+321)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.257 (-34)

Casi per provincia di residenza

Imperia 883 (-18)

Savona 1.078 (-10)

La Spezia 828 (-6)

Genova 3.124 (-2)

Residenti Fuori Regione/Estero 128 (-4)

Altro/In Fase Di Verifica 216 (+6)

Totale 6.257 (-34)

Ospedalizzati 637 (+2); 63 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 119 (-); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 115 (-); 13 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 146 (+2); 15 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 58 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 76 (-); 5 (-2) in terapia intensiva

Asl 4 - 47 (+3); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 72 (-1); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.530 (+47)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 73.524 (+347)

Deceduti: 3.769 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1.312 (-91)

Asl 2 - 1.129 (-145)

Asl 3 - 1.945 (+50)

Asl 4 - 458 (+18)

Asl 5 - 701 (+17)

Totale - 5.545 (-141)