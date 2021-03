Ancora per oggi e domani temperature gradevoli, da venerdì a domenica deciso calo e nevicate in montagna

Giornate splendide, temperature ben oltre la media primaverile e tanta gente che ne ha anche approfittato per la prima tintarella con i più temerari che hanno anche tentato l’avventura del bagno in mare.

E’ il quadro di questi ultimi giorni nella nostra provincia con una situazione meteo straordinaria, condita da giornate terse e sole splendente e come unico neo un po’ di vento fastidioso che, soprattutto nell’entroterra ha anche raggiunto i 110 km/h. Ma attenzione perché, dopo la giornata odierna che sarà ancora primaverile con temperature gradevoli, da domani è previsto un brusco abbassamento delle temperature, con qualche probabile precipitazione giovedì e venerdì che, sulle cime più alte della provincia, si trasformerà in nevosa.

Attenzione alle temperature che caleranno decisamente da domani, in estensione a venerdì e sabato, tra i 4 e 5 gradi. Sulla costa, durante il passaggio della breve perturbazione, sono previste piogge non particolarmente intense che, sui monti e in alcuni casi anche in collina, potranno essere nevose. Le temperature minime in montagna arriveranno anche a zero gradi e, in alcuni casi scenderanno anche sotto lo zero.

Potrebbe trattarsi dell’ultimo colpo di coda dell’inverno, visto che domenica prossima inizierà ufficialmente la primavera. Le temperature risaliranno rispetto al weekend che ci attende ma saranno un pochi più basse di quelle che abbiamo assaporato negli ultimi giorni.