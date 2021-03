Ancora attivo l'incendio di ieri a Evigno: dall'alba è presente l'elicottero ma servirà anche il Canadair (Foto e Video)

E’ stato tenuto sotto controllo per tutta la notte l’incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri a Evigno, sulle montagne tra Diano Arentino e Roncagli. Ma le fiamme sono particolarmente estese e, alle prime luci dell’alba è arrivato nuovamente un elicottero per eseguire una serie di lanci dall’alto, a supporto degli uomini a terra.

Il fronte ha raggiunto i 500 metri e, sul posto, stanno lavorando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale insieme ai Volontari della Protezione Civile. Al momento non sono coinvolte abitazioni ma le fiamme potrebbero avvicinarsi alle case dei pastori, che hanno i loro allevamenti in quella zona. Proprio per questo non è escluso che possa arrivare anche un Canadair, vista la vastità dell’incendio.