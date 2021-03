Sanremo: confermata l'ordinanza per la Milano-Sanremo di sabato, negozi chiusi tra le 14.30 e le 17

E’ prevista per questa mattina la riunione in Prefettura del Comitato di sicurezza, in occasione della Milano-Sanremo in programma sabato prossimo. Come anticipato nei giorni scorsi è stata emessa intanto l’ordinanza del Comune matuziano per la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, nel pomeriggio, in occasione dell’arrivo della ‘Classicissima di Primavera’.

Il Sindaco, infatti, ha emesso l’ordinanza per ottemperare alle normative vigenti, che prevedono il divieto di assistere alla manifestazione sportiva lungo il percorso e di formare assembramenti.

La Prefettura lo ha chiesto in occasione dell’ultimo Comitato per evitare assembramenti in prossimità dell’arrivo e, proprio per questo è stata disposta la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi nell’ultimo chilometro (da corso Cavallotti, all’altezza stazione ferroviaria, fino a via Roma all’intersezione via Carli). I negozi e gli esercizi in genere dovranno rimanere chiusi dalle 14.30 fino al transito della corsa (previsto per le 17).

Ricordiamo che, essendo la nostra regione in zona ‘arancione’, bar e ristoranti sono aperti solo per l’asporto e il delivery mentre gli altri negozi possono rimanere aperti. L’ordinanza, di fatto, chiude totalmente bar e ristoranti tra le 14.30 e le 17 e i negozi dall’orario di apertura classico pomeridiano all’arrivo della corsa.

