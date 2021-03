Taggia: edilizia residenziale sociale a Santa Caterina, annullato affidamento lavori. "Entro 3 mesi pronti a ripartire"

Il Comune di Taggia ha annullato la procedura di affidamento dei lavori nel complesso di Santa Caterina. L'intervento prevede il restauro e risanamento conservativo del complesso per realizzare una sala teatro e alcuni alloggi di edilizia residenziale sociale.

Il provvedimento di annullamento, in regime di autotutela è stato preso dall'ufficio lavori pubblici del Comune. La decisione è maturata dopo alcune incongruenze economiche, riscontrate da ANCE, tra il capitolato d'appalto e l'affidamento, per quanto riguarda alcune voci dei lavori previsti. In altre parole un costo troppo basso per alcuni interventi ma in linea con i prezzi di alcuni anni fa. Oltre a questo aspetto è stata sottolineata l'assenza di un'importante voce di spesa, quella delle normative anti Covid. Un'assenza dettata dal fatto che all'epoca della redazione del progetto, nessuno sapeva cosa fosse il Covid e tantomeno poteva immaginarsi la crisi pandemica che ha cambiato per sempre le nostre vite.

La genesi della progettualità per Santa Caterina è di vecchia data. Nell'agosto del 2014, all'epoca del sindaco Vincenzo Genduso, il Comune partecipò al "Bando Programma Rigenerazione Urbana Edilizia Residenziale Sociale e Valorizzazione del Patrimonio pubblico". A novembre di quell'anno venne approvata la proposta comunale. Bisogna però arrivare a luglio 2017, a un mese dall'insediamento del sindaco Mario Conio, quindi tre anni dopo, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva all'Arch. Vercesi e al nullaosta della Soprintendenza. Infine, nel novembre 2020 è stato approvato il progetto esecutivo, per 314mila euro, al netto di lavori, oneri per la sicurezza, IVA, spese tecniche e imprevisti.