Pallavolo: la Mazzucchelli Under 15 vittoriosa nella trasferta di domenica scorsa a Ventimiglia (Foto)

Sono tornate in campo domenica scorsa le ragazze della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli Under 15 femminile, che hanno dovuto giocare il recupero della quarta giornata del campionato.

Le atlete green di coach Biglieri hanno dovuto affrontare fuori casa, al PalaRoya di Ventimiglia, il Bordivolley. La partita ha visto uscire vincenti le giovani matuziane che hanno conseguito un ottimo risultato, imponendosi per 3-0 sulle padrone di casa (25/19, 25/16 e 25/10).

A fine incontro Marco Biglieri, allenatore dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli, ha così commentato: “Il primo set non è stato molto bello da vedere. Le mie ragazze sono partite giocando sottotono prendendo il match sotto gamba ma fortunatamente, man mano che si andava avanti, ho visto un atteggiamento sempre migliore e, esprimendo buone fasi di gioco, hanno sbagliato sempre meno, cosa che ci ha consentito la rimonta e la vittoria. Il secondo e terzo set sono stati molto simili: rispetto al primo set, dove le ragazze sono partite un po’ più timorose, il gioco espresso è stato migliore e finalmente si è potuta vedere anche qualche bella giocata a livello tecnico, con delle belle palle recuperate in extremis. Tutto sommato sono contento della partita giocata dalla mia squadra perchè le ragazze, hanno dimostrato di avere caparbietà, grinta e voglia di far vedere quello che sanno e che possono fare, infatti da un’apparente situazione di svantaggio, ne sono uscite per poi portare a casa il risultato. Ora testa alla prossima partita”.

La formazione green tornerà in campo giovedì alle 17.15, al Mercato dei Fiori, dove affronterà il l’Amer Yacht Sanremo per il recupero della 3a giornata.