Bordighera: oggi è il 50° anniversario dell'Abc Handball, gli auguri dell'Amministrazione comunale

Quella di oggi è una giornata importante per lo sport a Bordighera. Il 16 marzo di cinquanta anni fa, infatti, per merito di Emilio Biancheri, nasceva l’Athletic Bordighera Club Handball. Una bellissima realtà, che nel corso della sua storia ha affiancato ai successi agonistici un continuo, profondo impegno nel settore giovanile.

“A Bordighera ABC è da sempre sinonimo di pallamano - commenta l’Assessore allo Sport Stefano Gnutti – e, in questi cinquant’anni grandi sono stati i successi, con la militanza della squadra femminile in serie A e della squadra maschile in serie B, e numerosissimi i riconoscimenti. Ma lo sport non è fatto di soli risultati agonistici: è educazione, rispetto, lealtà, sacrificio, divertimento e l’ABC, dalla sua fondazione, ha saputo mettere questi valori al centro dell’attività svolta con tutti i ragazzi che si sono avvicinati a questa disciplina. E’ questa la vittoria che voglio ricordare in una occasione così felice”.

“Gli auguri dell’Amministrazione - conclude Stefano Gnutti -per questo traguardo così significativo al presidente Roberto Rizzi, al direttivo, agli allenatori, agli atleti e alle loro famiglie”.