Bordighera: sopralluogo del sindaco Ingenito al cantiere della scuola 'a impatto zero' di via Napoli (Video)

Il cantiere per la nuova scuola di via Napoli

Sopralluogo del sindaco Vittorio Ingenito al cantiere della nuova scuola di via Napoli. Il primo cittadino ha annunciato il via alla costruzione delle pareti esterne, lavori di tramezzatura e a seguire ci sarà la posa degli impianti.

Il sindaco ci tiene a sottolineare che la scuola sarà totalmente a impatto zero. Grazie all'impianto fotovoltaico e alle sonde geotermiche, il consumo energetico infatti sarà pari allo zero.

Un edificio che guarda al futuro non solo dei suoi giovanissimi allievi ma anche a quello del pianeta, con scelte compatibili ad una campagna che mira alla salvaguardia dell'ecosistema, offrendo alle giovani leve un grandissimo insegnamento. Forse il più importante, quello del rispetto per il luogo in cui si vive.