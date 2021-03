Cose romantiche da fare a Venezia: scopriamole insieme

Quando si parla di Venezia si fa riferimento sicuramente ad una delle città più belle d'Italia, non è un segreto infatti che ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo visitano Venezia per ammirarne le sue particolarità e la sua bellezza. Sicuramente Venezia è molto famosa per le sue gondole, i suoi canali pittoreschi, per Piazza San Marco e per le sue tradizioni storiche. Molte coppie decidono di fare il loro viaggio di nozze a Venezia per vivere dei momenti indimenticabili in questa città da sogno. Ci sono delle cose che più di altre dovresti sicuramente considerare se vuoi passare del tempo in questa fantastica città con la tua partner.

Se non ne hai una dovresti considerare che su Internet è possibile trovare delle escort Venezia su EscortA . Queste ti possono permettere di vivere una giornata o una notte eccitante e di passione che difficilmente dimenticherai e che quindi ti porterai dentro per davvero molto tempo. A Venezia tutto è magico e incredibile, vediamo cosa potresti fare quando visiterai questa splendida città.

Cosa fare a Venezia?

La prima cosa che potresti fare è affittare un appartamento in un normale edificio residenziale su un canale nel centro di Venezia. In questo modo potrai scoprire come sono disposti i cortili e le stanze dei comuni veneziani, cosa vedono dalle finestre ogni mattina, cosa osservano durante il giorno. Spalanca quindi le finestre e respira il silenzio, ascolta l'acqua che bussano sul lato della gondola parcheggiata sotto il tuo palazzo. Puoi osservare come il gondoliere esce del suo appartamento per salire direttamente sulla sua gondola e iniziare a lavorare. Sono cose davvero uniche che solo Venezia ti può regalare. Quanto potrebbe essere romantico fare tutto questo con la persona che più di altre ti interessa e ti provoca forti sensazioni piacevoli?

Altro consiglio che ti posso dare è quello di prendere il vaporetto. Durante il percorso avrai la possibilità di vedere gli stupendi palazzi veneziani con stili gotici che caratterizzano questa splendida città. Potresti quindi innamorarti di essi e dare anche un bacio romantico alla tua partner.

Puoi andare sull'isola di Murano in cui potrai vedere degli esperti lavoratori lavorare il vetro e fare delle opere bellissime che invidiano da ogni parte del mondo. Potresti fare un regalo indimenticabile alla persona che ami regalando del vetro lavorato manualmente da esperti professionisti che non si trovano in nessun altra parte del mondo. Potresti decidere anche di dare del mangiare ai piccioni in Piazza San Marco, guarda il raggio di luce sopra la cupola, ammira l'abilità degli antichi maestri che sono riusciti a creare giganteschi mosaici di pietra, che ogni anno colpiscono l'attenzione di milioni di persone con il loro splendore.

Sali in cima alla Cattedrale di San Marco e vedi da quella grande altezza le persone che riempiono la piazza. Avrai una visuale davvero unica e molto romantica. Purtroppo spesso c'è molta fila per queste ragioni ti consiglio di prenotare un biglietto online o qualche giorno prima direttamente dalla chiesa di San Marco.

Altra cosa che potresti fare è prendere un caffè in piazza San Marco o in altri piccoli vicoli nei pressi dei canali di Venezia. Sorseggia il liquido profumato, ascolta i musicisti e guarda, guarda come persone di ogni nazioni passeggiano per le strade di Venezia ammirando tutto quello che hanno intorno. Vivi quel momento con la persona che ami, assapora ogni attimo, non lasciarti sfuggire nessun particolare.

Potresti andare a visitare Venezia nel periodo di carnevale, quindi a Febbraio. Il suo Carnevale è ricco di maschere e spettacoli e soprattutto è famoso non solo a livello nazionale ma internazionale. Questo è un evento molto sentito dai veneziani che si preparano tutto l'anno per vivere queste giornate al meglio.

Esci in città di notte e perditi nei suoi labirinti, per la prima volta capirai quante persone possono essere presenti in vicoli stretti.

Infine vai in uno dei tanti ristoranti e ordina pasta, spaghetti, pizza, formaggio, gamberetti, pesce. Mangia tutto e accompagnalo con il vero Chianti italiano.

Conclusioni

Venezia è la città per le persone romantiche che hanno una partner ma anche per gli inguaribili romantici single che cercano la persona giusta per vivere momenti unici. Se non vuoi perdere altro tempo inizia a conoscere nuove persone oppure rivolgerti ad una escort che ti farà vivere una nottata eccitante e entusiasmante. La vita è una e una sola proprio per queste ragioni dovresti sfruttare ogni secondo o minuto nel migliore dei modi. Se non inizierai ad agire probabilmente un giorno avrai dei rimpianti, ricordati che il tempo non puoi recuperarlo perciò vivi la tua vita appieno.