Sanremo: causa tra Comune e UcFlor, Palazzo Bellevue condannato al pagamento di 126 mila euro per i lavori al Mercato dei Fiori

Il Comune di Sanremo è stato condannato al pagamento di 126 mila euro come esecuzione della sentenza che lo ha visto soccombete contro UcFlor, la società che gestiva il Mercato dei Fiori prima di Amaie Energia.

Si tratta di una sentenza di appello per un procedimento civile del 2017 con il quale Uc Flor, tramite il proprio commissario liquidatore, chiedeva al Comune il risarcimento di alcuni investimenti effettuati al Mercato dei Fiori tra i quali anche l’oneroso rifacimento della sala aste. Investimenti dei quali, anche con la gestione di Amaie Energia, il Comune sta beneficiando.

Il commissario liquidatore aveva chiesto inizialmente un risarcimento di 205 mila euro, ma il tribunale di Imperia aveva rigettato la domanda poi accolta dalla Corte di Appello di Genova che ha stabilito un risarcimento di 121 mila euro, ai quali si aggiungono le spese legali per un totale di circa 126 mila euro. La pratica si è poi fermata senza arrivare in Cassazione.

Possibile che ora vengano effettuate alcune verifiche per accertare eventuali responsabilità da parte degli uffici.