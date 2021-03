Oggi sono quindici i nuovi casi positivi al Covid-19 nel Principato di Monaco e il totale dei contagiati sale a 2.135 persone.

In ospedale sono 31 i pazienti in cura e, di questi, 5 si trovano in terapia intensiva. Oggi si registrano anche 10 guarigioni e il totale dei guariti è di 1.932 persone. Infine sono 84 le persone in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio.