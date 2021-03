Coronavirus, dalla Francia a Diano Marina per prendere il sole: multati dalla polizia locale

Durante i posti di controllo per il rispetto delle norme anti-covid, stamani gli agenti della polizia locale di Diano Marina, agli ordini del comandante Franco Mistretta, hanno sanzionato due cittadini francesi provenienti dalla sud Francia, da Antibes, i quali si trovavano nel territorio della città degli aranci per motivi ingiustificati.



Agli agenti non hanno infatti saputo dare motivazioni sufficienti per spiegare la loro presenza a Diano Marina dichiarando che avevano semplicemente deciso di giungere in Liguria per godere della prima tintarella sulla passeggiata a mare.

Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 500 euro ciascuno in quanto hanno fatto ingresso con un furgone. Al termine delle verifiche compiute la polizia locale gli ha intimato il ritorno in Francia.