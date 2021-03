No ai francesi sul nostro territorio a causa del Covid-19: la mail di una nostra lettrice che vive in Francia

Una nostra lettrice, Isabella Podda, che vive in Francia ma che ha lavorato per tanti anni nella nostra provincia, ci ha inviato una lettera ‘aperta’ per gli Amministratori dell’imperiese e per quelli regionali.

“Da quanti anni - se non ci siete nati - vivete in Liguria, e più precisamente nel Ponente ligure? Posso giustificare, infatti, certe dichiarazioni che ho letto in queste settimane e giorni da parte di alcuni di Voi, su diversi organi di stampa nazionali e locali, soltanto con il fatto che, avendo vissuto altrove, non conoscete le specificità del territorio in particolare della Liguria di Ponente, e dell'estremo Ponente soprattutto. Chi vi scrive, con molto rispetto, ha vissuto in Provincia di Imperia per oltre cinquant'anni. Per dovere di memoria, nella Provincia di Imperia in particolare, ancora nei primi anni duemila, venivano visitatori e turisti, e dunque ‘compratori’, da tutta la Francia, perfino da Parigi (qualche ‘vecchio’ commerciante di Ventimiglia o di Sanremo ecc. si ricorderà che c'era, soprattutto il venerdí, un TGV che partiva al mattino presto da Parigi e arrivava a Ventimiglia, e che ripartiva poi in serata). A Sanremo e Ventimiglia, ma non solo perché qualcuno si spingeva anche fino a Genova, arrivavano qualche decennio fa (e Ve lo dico per esperienza vissuta e per il lavoro che svolgevo) dai 100 ai 150 pullman dalla Francia, specialmente nei giorni di mercato. Ricordo di esercizi commerciali che non riuscivano a contenere il flusso di questa Clientela, altro che ‘distanziamento sociale’. Anche a me davano lavoro, i francesi e i monegaschi: ricordo, infatti, che fino a qualche anno fa c'era un collegamento diretto in autobus tra Sanremo e Monaco. Ora, visto che né Voi né il Governo centrale (quello precedente e quello attuale) è riuscito a gestire questa crisi sanitaria, ve la siete presa anche con l'untore che arriverebbe secondo Voi dalla Francia e da Monaco. Mi sento offesa personalmente, in più dell'offesa che non riesco a cancellare relativa alla mia età, anche dalle Vostre reiterate affermazioni e dal Vostro, permettetemi la parola, disprezzo o apparente tale nei confronti di chi viene dalla Francia e da Monaco: mi sento offesa in qualità di cittadina italiana, in qualità di residente in Francia da parecchi anni (e la Francia in quanto Governo e Stato non mi ha mai mancato di rispetto per la mia nazionalità), e in qualità di persona che ha risieduto con orgoglio per cinque decenni nella Liguria di Ponente. Voglio ricordarVi, infatti, che l'economia dell'estremo Ponente ligure, oltre al commercio di fiori e articoli annessi si basa esclusivamente o quasi sul turismo francese e monegasco, specialmente nei giorni di mercato a Sanremo, Ventimiglia e Bordighera, ma anche nell'entroterra perché ci sono decine di francesi e monegaschi che vengono spesso in visita, e quindi ‘spendono’, quando anche non decidono di acquistarvi un alloggio di vacanza, a Dolceacqua e nella Vallata, a Ceriana, nella Valle Argentina, ecc. Detto in estrema sintesi: checché Voi possiate pensarne o dirne, i francesi e i monegaschi amano l'Italia, e in particolare la Liguria di Ponente. I francesi e i monegaschi, inoltre, comprese le autorità, non hanno mai parlato male dell'Italia durante questa ‘crisi sanitaria’, aldilà di qualche critica giornalistica o filosofica che in regime di democrazia e di libertà di pensiero sono sempre legittime, anche se ‘goliardiche’. Inoltre, come ha detto il Presidente Macron già lo scorso anno, questo virus non ha frontiere, cioé non é che se Voi o chi per Voi impedisce ai Francesi e ai Monegaschi di venire in Liguria questo bloccherà la circolazione della malattia: questo bloccherà soltanto l'economia e creerà, anzi sta creando, miseria e distruzione di decine di posti di lavoro, nonché disagio sociale che sarete chiamati a gestire e di cui la storia Vi giudicherà responsabili. Incolpando poi i giovani come state facendo da un anno, e proibendo loro anche l'esercizio dei diritti più elementari in nome di una tutela della salute che poi non state tutelando perché queste ‘misure’, come Voi le chiamate, sono più nocive che altro, state rovinando la loro giovinezza e quindi la loro vita, perché questa esperienza li segnerà per il resto dei loro giorni. Infine come ho già detto anche in passato state creando un ‘conflitto’ tra generazioni, dando ai giovani la colpa della malattia degli anziani e incolpando gli anziani dell'isolamento del resto della popolazione. Non so dove vorrete arrivare con questa strategia autolesionistica, perché l'Italia ne pagherà le conseguenze per i prossimi cinquant'anni. Perfino Papa Francesco ha scritto o detto, non so, che la scienza salverà il mondo o qualcosa del genere: il mondo lo salva Dio, come gli ha risposto giustamente il Vescovo di Imperia qualche settimana fa. Spero che vorrete correggere il vostro comportamento verso i francesi e i monegaschi che sono amici dell'Italia e la amano nonché il Vostro comportamento in generale che produrrà dei gravi danni all'economia e al tessuto sociale del Paese per i prossimi cinquant'anni come minimo, se non peggio”.