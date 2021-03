Il cordoglio di Aiga per la scomparsa di Elisa Martina Enrile: "Ci stringiamo al dolore della famiglia"

Il presidente Sergio Scibilia a nome della società Aiga di Ventimiglia esprime il cordoglio per la scomparsa di Elisa Martina Enrile, la giovane che ha perso tragicamente la vita nella giornata di ieri sul Monte Zatta, a Mezzanego.

"Ci stringiamo al gravissimo dolore che ha colpito la famiglia Enrile. Elisa è la figlia del titolare di una ditta che, per tanti anni ha lavorato per Aiga e gli siamo particolarmente vicini in questo momento. Una tragedia inimmaginabile che ci ha lasciato senza respiro e senza parole. Ci uniamo con una preghiera di amore per un angelo che è volato in cielo. Il suo sorriso vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Le nostre più profonde condoglianze per il terribile lutto che ha colpito la vostra famiglia”.