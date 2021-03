Camporosso: lettrice vaccinata ringrazia, "Gli operatori rendono questo momento sereno"

Marilda Bassanelli ci racconta la sua esperienza con il vaccino Covid al centro di Camporosso.



"Due righe solo per testimoniare l'efficienza della macchina vaccinale di Camporosso. Chiamata ieri mi sono presentata all'ora indicata. Purtroppo in questo momento non posso camminare a causa di intervento chirurgico ortopedico. Appena entrati nel parcheggio siamo stati accolti dal personale della protezione civile che mi ha messo a disposizione sedia a rotelle e un giovane volontario che mi ha accompagnato al primo step. Dopo una ragionevole attesa ho fatto colloquio con medico che mi ha ritenuto idonea alla somministrazione. Sono poi stata accompagnata in un box dove due gentilissime operatrici si sono occupate della parte burocratica e sanitaria della somministrazione. Grazie perché noi tutti cittadini affrontiamo con un velo di ansietà questo momento, ma gli operatori sono riusciti a renderlo sereno".