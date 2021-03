Pattinaggio artistico: i quartetti dell’Asd Bastia - Sanremo verso i campionati italiani

I quartetti dell’Asd Bastia Sezione Sanremo, hanno staccato il pass per i prossimi campionati italiani. Un risultato raggiunto a Novara nella fase regionale dei campionati gruppi show tra Liguria e Piemonte di pattinaggio artistico.

Una gara disputata seguendo le direttive Covid-19 e totalmente a porte chiuse: un’ulteriore prova per i ragazzi che dopo un anno di stop da competizioni, hanno avuto modo di rimettersi in gioco.

Campioni regionali per il secondo anno consecutivo i ragazzi del gruppo “The Rebirth” nella categoria Quartetti Junior, con Siciliano Linda, Mirto Fabiana, Gastaldi Vittorio, Riboldi Michela, i quali hanno emozionato con una coreografia ispirata al tragico 14 agosto 2018, un omaggio a Genova e al nuovo ponte San Giorgio. Bene anche i ragazzi del Quartetto “Happiness” alla loro prima esperienza in un campionato di federazione. Con il programma “Interrail: un viaggio alla scoperta dell’Italia” si sono classificati anche loro al primo posto nella categoria cadetti con Antonello Cecilia, Fava Elena, Mandaglio Sofia, Bruno Mirco.

Soddisfatte anche le allenatrici Nadia Comazzi ed Elisa De Leo: “Un risultato che ci riempie di gioia, visto il periodo difficile, queste vittorie acquisiscono ancora più valore, soprattutto per gli atleti”.

I campionati nazionali, ancora incerti per via dell’emergenza sanitaria, dovrebbero essere disputati a fine Aprile a Conegliano, un appuntamento atteso e fondamentale per stabilire le convocazioni per i prossimi campionati Europei di Giugno e per i Mondiali previsti in Paraguay a Settembre.