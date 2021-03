Nuova luce dallo Yacht Club Sanremo: Tommaso Cilli ed Helena Zerykier secondi assoluti alla prima selezione per il Campionato del Mondo 2021

La stagione velica 2020 è stata completamente spazzata via dalla tempesta che ha investito tutto il pianeta infrangendo sogni, aspettative e purtroppo anche molte persone care. Come in tutte le attività si cerca un ritorno alla normalità di una vita che solo ora comprendiamo quanto fosse bella.

Dopo oltre un anno di assenza delle regate di alto livello, la luce si riaccende sulla classe regina giovanile: il “420”. A Follonica (Grosseto) durante il fine settimana appena trascorso si sono svolte le prime regate di selezione per il Campionato del Mondo della classe 420 che si terrà in Italia e proprio a Sanremo dal 2 al 10 luglio 2021. A Follonica si sono presentate alla partenza 96 imbarcazioni pronte a darsi battaglia per conquistare un posto nella squadra nazionale.

Lo Yacht Club Sanremo si è presentato all’appuntamento con la squadra più numerosa del campionato con ben 14 imbarcazioni (28 atleti) e 3 coach. Le regate sono state molto tecniche e caratterizzate da venti compresi fra i 5 e i 15 nodi nelle giornate di venerdì e sabato, mentre domenica a causa del forte vento (oltre i 30 nodi) non sono state disputate le prove previste. Gli atleti dello Yacht Club Sanremo, Tommaso Cilli in coppia con Helena Zerykier si sono messi in evidenza già dalla prima prova e con una serie di parziali di alto livello (3 - 10 - 2 - 3 - 3) hanno conquistato la seconda posizione assoluta della Ranking nazionale ponendosi come uno degli equipaggi da battere per la stagione 2021. Bene anche gli altri equipaggi dello Yacht Club Sanremo con Roberta Greganti e Giulia Greganti (6° femminile), Francesca Ierardi e Giorgia Taddei (7° femminile), Valerio Mugnano e Gianpaolo Fellegara (20° assoluti e 8° maschi).

La nutrita squadra dello Yacht Club Sanremo era composta dagli atleti: Tommaso Cilli - Helena Zerykier Roberta Greganti - Giulia Greganti Francesca Ierardi - Giorgia Taddei Valerio Mugnano - Gianpaolo Fellegara Davide Manica - Eugenio Di Meco Carolina Terzi - Viola Gentili De Noe G - Finke Giorgio Bruno Mantero - Camilla Mantero Vassallo L. - Federico Bortesi Tiri M. - Gallo M. Manica Nicolò - Frassoni P. Dante Perinotti - Ponzano P. Nocella A. - Paul Maria E. Zribtou S. - Lanteri F.

Il presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli si dice “orgoglioso del lavoro svolto da tutta la squadra e dagli allenatori Fernanda Sesto, Davide Vignone e Fabio Boldrini che hanno portato a termine una trasferta molto complicata ed impegnativa a cui, oltre alle problematiche tecniche di una regata si sono sommate tutte le problematiche legate al Covid”.

“In un momento così difficile lo Yacht Club Sanremo con enorme impegno organizzativo nel rispetto delle normative si appresta ad ospitare “l’International Italian Dragon Cup - Paul & Shark Trophy” dal 25 al 28 marzo e numerose altre regate nella speranza di una vita ritrovata” dichiarano dal sodalizio sanremese.