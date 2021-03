Nuoto: Lorenzo Giorando della R.N. Imperia sigla un nuovo record ai regionali assoluti

Nuovo record per Lorenzo Giorando della Rari Nantes Imperia ai regionali assoluti di nuoto.

Tanti risultati che soddisfano l'allenatore Davide Dreossi e il record regionale di Lorenzo Giordano: così si chiude la 'tre giorni' alla Piscina 'Sciorba' di Genova.

Il giovane giallorosso Lorenzo Giordano, nei 50 Rana, ha fermato il cronometro a 29"73 migliorando il record regionale che già gli apparteneva dallo scorso dicembre (29"83), nella categoria 'Ragazzi'. Ha terminato la sua gara al 4° posto.

Piedi del podio anche per le ragazze Elisa Cifelli (50 Rana) e Giulia Viacava (200 Dorso). Sulla distanza corta, 50 metri Delfino, Giulio Ieriti coglie l'ottava posizione.

Nei 100 Stile Libero, Eleonora Mela stoppa il crono all' 11° tempo. Stefano Marzorati ed Edoardo Campi , entrambi impegnati nei 100 Misti, chiudono rispettivamente in 9° e 13° posizione.

Al termine della kermesse, ha parlato l'allenatore Davide Dreossi: “Sono soddisfatto. È andato tutto bene. Non sono arrivate medaglie, è vero, ma abbiamo raccolto diversi 4° posti che, contro atleti molto più grandi, sono davvero un bel segnale. Poi, la chicca di giornata è il record regionale 'Ragazzi' di Lorenzo Giordano, sui 50 Rana”.