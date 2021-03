Beach Volley: la Grafiche Amadeo seconda al campionato italiano per società Fipav di Spotorno

La Grafiche Amadeo Riviera Volley, con la coppia formata da Davide Badalotti e Robert Torellom ottiene un buon secondo posto alla tappa del campionato italiano per società Fipav, giocato ieri a Spotorno.

I ragazzi della Riviera Volley hanno perso la finalissima contro i savonesi Niccolò Siccardi e Felix Arpino per 2-0 nonostante al mattino avessero già vinto contri gli stessi per 2-1 in una gara spettacolare che sapeva già di finale. Per la Grafiche Amadeo è un buon risultato che fa salire in classifica nazionale la società matuziana in vista della tappa finale di Bibbione del 6 giugno prossimo.

Per i ragazzi un ottimo torneo in considerazione del fatto che per Davide Badalotti è stato il primo torneo ufficiale Fipav dopo operazione alla spalla di qualche mese or sono e per il fatto che i ragazzi non si allenano e giocano sulla sabbia ma solo indoor.

Ora si è in attesa della conferma per la tappa del campionato italiano per società di Sanremo, organizzata dalla Grafiche Amadeo per il 5 aprile, prima tappa in Italia a giocarsi in spiaggia, ai Bagni Lido, Italia e Morgana.