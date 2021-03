Vaccino Covid: sospeso l'uso di AstraZeneca in Italia, a ponente usati su frontalieri, insegnanti e altre categorie

Un provvedimento quello odierno che avrà una eco importante anche in Liguria e soprattutto in provincia di Imperia dove da settimane questi vaccini vengono utilizzati in particolare su Frontalieri e in ultimo sul personale scolastico. L'ASL 1 ha già somministrato 5928 dosi di cui 1023 soltanto tra sabato e domenica, quando è iniziata la vaccinazione dei docenti. Come se non bastasse la decisione di AIFA arriva come un fulmine a ciel sereno nel giorno in cui la Liguria ha dato il via alla somministrazione dei vaccini da parte dei medici di Medicina Generale per under 65, Forze dell'Ordine, vulnerabili e altre categorie.