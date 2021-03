Ventimiglia: su tematiche nazionali oggi la prima riunione dei giovani del centrodestra imperiesi

Nella giornata odierna, presso la sede di Forza Italia a Ventimiglia, si è svolta la riunione tra i coordinatori dei movimenti giovanili del centrodestra della provincia di Imperia.

“Abbiamo discusso di tematiche Nazionali e non - affermano i coordinatori Davide Longordo (Forza Italia), Andrea Coppola (Lega) e Daniel Soro (Fratelli d’Italia) . soprattutto quelle che interessano la nostra città, come l’imminente inaugurazione del porto, del decoro urbano, di tutte le opere in fase di sviluppo e della situazione migranti nel centro cittadino. Ci siamo trovati in totale accordo anche sull’organizzazione di possibili iniziative comuni future (non appena l’emergenza sanitaria ce lo permetterà) a sostegno dei giovani, categoria sociale duramente colpita dalla pandemia”.