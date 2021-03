Vallecrosia: convocato in videoconferenza per il 26 marzo il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì 26 marzo, alle 9.30 in videoconferenza, il Consiglio comunale di Vallecrosia.

All’ordine del giorno la costituzione della convenzione di segreteria con il comune di Ceriale, nel savonese, la verifica delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terriere da cedere in diritto di superficie e di proprietà, con relativo prezzo di cessione.

Verranno quindi approvati: le aliquote e le tariffe per l’anno in corso, il regolamento del canone unico patrimoniale, il documento unico di programmazione per il 2021-2023 e il bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Saranno quindi discusse le interpellanze presentate dal consigliere Fabio Perri sul ripristino dei bidoni gettacarte, sul ripristino degli asfalti in via Garibbe e via Primo Maggio e sulla nuova rotonda di via Roma e via San Rocco.