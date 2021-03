Titolare di un'agenzia di viaggi lamenta il mancato rimborso per 'Club All Season': la risposta dell'Assessore Berrino

“Come Assessore Regionale al Turismo desidero rispondere ad una lettera pubblicata sul vostro giornale ed inviata dal titolare di una agenzia di viaggi del ponente. Nell'articolo viene segnalato che, dopo aver aderito al ‘Club All Season’, l'attività in questione non ha partecipato a nessuna fiera ed evento, come previsto dal programma di affiliazione e che non è stato effettuato da parte di Regione Liguria alcun rimborso”.

Lo ha detto l’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Berrino, in risposta al nostro lettore Alessandro Pioli (QUI), che prosegue: “L'intervento del vostro lettore è alquanto tempestivo dal momento che proprio questa settimana è stata discussa l'approvazione sulle quote del ‘Club All Season’2020 da far valere nel 2021. A breve e dopo l'approvazione ufficiale, verrà inviata una informativa a tutti gli iscritti. Mi sento quindi di rassicurare il vostro lettore che l'impegno dal mio assessorato verrà mantenuto e che stiamo facendo fronte a tutte circostanze di emergenza dovute alla pandemia per far ripartire il turismo in sicurezza e per tutti”.