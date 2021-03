Taggia: aumento del costo per l'accesso agli atti in Comune, mozione del Consigliere Luca Napoli

Il Consigliere comunale di Taggia de ‘Il passo giusto’, Luca Napoli, ha presentato una Mozione per la parziale modifica del Regolamento di Giunta sulla vigente in materia di accesso agli atti urbanistici, andando a ritoccare sensibilmente le tariffe inerenti i ‘diritti di ricerca’ delle pratiche edilizie ed urbanistiche.

Lo ‘Sportello Unico per l’Edilizia’ – evidenzia Napoli - non dispone di un servizio informatizzato di accesso agli atti e, da ormai diversi anni giace inutilizzato un progetto di ‘dematerializzazione’ delle pratiche di tipo cartaceo, a favore della creazione di un nuovo database digitalizzato di tutte le pratiche edilizie. Dall’avvio del nuovo sistema informatizzato di presentazione delle istanze urbanistiche di fatto, non viene più presentata nessuna pratica in forma cartacea. La normativa attuale prevede l’obbligo da parte del tecnico incaricato dalla committenza privata, di effettuare le adeguate verifiche preliminari prima di presentare qualsiasi tipo di istanza urbanistica”.

“Visto che in questi mesi vi è stato un oggettivo aumento degli accessi agli atti – termina Napoli – legato principalmente al contestuale avvio delle nuove normative in campo di efficientamento energetico degli edifici (detrazioni 110%), ha chiesto al Sindaco e all’Assessore competente ad attivarsi e promuovere in tempi adeguati una serie di proposte:

● riavviare l’iter già intrapreso dalla scorsa Amministrazione, per realizzare la dematerializzazione delle pratiche edilizie e la creazione di un database informatizzato;

● dare mandato agli uffici per ottemperare a tutte le azioni propedeutiche necessarie all’attivazione di suddetto progetto;

● individuare la ditta esterna specializzata più idonea ad espletare tale servizio, tenendo conto che già moltissimi comuni, utilizzano già un gestore, e che quindi potrebbero fornire un importante feedback sulle funzionalità ed eventuali criticità del servizio stesso;

● rivedere le tariffe, portando l’accesso agli atti ‘base’ a 15 euro, anziché i 50 previsti (ed adeguando di conseguenza le fasce di prezzo superiori)”.