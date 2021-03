Sanremo: le condoglianze di Fratelli d'Italia al vice portavoce Graziano Pedante per la perdita del papà Luigi

I componenti di Fratelli d’Italia Sanremo si stringono a Graziano Pedante, vice portavoce cittadino, a suo fratello Corrado e alla mamma Anita, porgendo le più sentite condoglianze, per la perdita del papà Luigi.



“Una persona che per noi non solo è stato un amico sincero e fidato ma anche un importante sostenitore, che ci ha supportato e accompagnato in tante campagne elettorali - dichiarano da FdI Sanremo - il ricordo di Luigi rimarrà per sempre nei nostri cuori per la sua modestia, per la saggezza dei suoi insegnamenti di vita, per i consigli e le parole di conforto, per l’allegria e per la voglia di condividere momenti di spensieratezza e serenità con i tanti amici per i quali la sua casa era sempre aperta. Ma lo ricorderemo anche per il suo profondo amore per la famiglia, per la grande dedizione e passione per il lavoro e per il rispetto del prossimo: tutti valori cha ha saputo trasmettere ai figli ma anche a tante persone che nel corso della vita gli sono state vicine”.



I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 alla chiesa di San Giovanni a Sanremo.