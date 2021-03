Rifiuti, sì all’unanimità del Consiglio provinciale alla ridefinizione degli ambiti

Pratiche approvate all’unanimità questa mattina dal Consiglio provinciale in tema di rifiuti. Per ottimizzare l’utilizzo del lotto 6 di Collette Ozotto ci sarà spazio per altri diecimila metri cubi di rifiuti nella discarica. L’area destinata, che in un primo tempo doveva essere coperta di terra e che invece accoglierà rifiuti, consentirà così uno smaltimento suppletivo per circa 2-3 mesi prima di completare l’esaurimento del sito. Sempre in tema di rifiuti è passata all’unanimità la ridefinizione dei Bacini: la Valle del San Lorenzo sarà inclusa nell’Ambito Sanremese, la Val Prino farà parte dell’Ambito Imperiese.

Le pratiche sono state illustrate dal consigliere delegato Giorgio Giuffra, che commenta: «Il nuovo utilizzo tecnico del lotto 6 consentirà di prolungare il mantenimento delle tariffe e di limitare quindi l’aggravio di costi che ci sarà quando sarà necessario trasportare i rifiuti nel Savonese, prima della messa in funzione del biodigestore. La ridefinizione dei Bacini, grazie anche alla collaborazione dei Comuni di Sanremo, Taggia e Imperia, anticipa provvedimenti per i quali la Regione aveva concesso una proroga».

Durante la seduta è stata posticipata l’approvazione del Bilancio di previsione. A questo proposito il Presidente Domenico Abbo dice: «Ci sono alcune questioni pendenti che saranno definite entro breve tempo e che potrebbero avere riflessi sui conti della Provincia. Per questo motivo abbiamo deciso di comune accordo di rinviare la discussione della pratica, per la quale, peraltro, non sono ancora scaduti i termini di approvazione».