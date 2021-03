Fratelli d’Italia continua a crescere a Sanremo: Il portavoce Consiglio ufficializza le adesioni di Daniela Rodolfi e Daniele Ventura

"Fratelli d’Italia Sanremo continua la sua avanzata raccogliendo nuove adesioni: ultime in ordine di tempo sono quelle di Daniela Rodolfi, ex imprenditrice, prima nell’azienda di famiglia e poi nel settore turistico sportivo, e Daniele Ventura imprenditore nel settore edilizio e della costruzione delle piscine".

Lo annuncia con grande entusiasmo e soddisfazione il portavoce FdI di Sanremo Antonino Consiglio che così continua: "Siamo contenti di vedere come il nostro partito continui a crescere segno che la coerenza, le idee del nostro Presidente Giorgia Meloni e il programma di Fratelli d’Italia sono riconosciute e premiate da sempre più aderenti. Sia Daniela Rodolfi che Daniele Ventura arrivano da un’esperienza politica all’interno di un partito di centro destra nelle ultime elezioni amministrative della nostra città. Certamente la loro presenza all’interno del nostro partito rappresenta un valore aggiunto per l’impegno, la serietà e le competenze imprenditoriali maturate in campo lavorativo che, sono sicuro, metteranno a disposizione dei cittadini cercando di dare risposte concrete alle loro istanze".

"Ringraziamo Fratelli d’Italia e tutti i dirigenti – spiegano Rodolfi e Ventura - per la stima nei nostri confronti e per l’opportunità che ci hanno dato facendoci entrare in questo contesto che cresce ogni giorno prendendo sempre più consensi da parte dei cittadini. La scelta di entrare in Fratelli d’Italia per entrambi nasce dal fatto che condividiamo il progetto politico di Fratelli d’Italia e i valori e gli ideali portati avanti dal suo Presidente Giorgia Meloni che apprezziamo ancor più in questo momento in cui, negando il suo appoggio al Governo Draghi, ha dimostrato ancora una volta di essere coerente con il suo elettorato. A livello locale, poi, questa scelta è stata dettata dall’attivismo, dedizione e impegno dimostrato da dirigenti, amministratori locali ed iscritti; la stessa dedizione, impegno e preparazione che abbiamo trovato nell’Assessore regionale Gianni Berrino nell’espletamento del suo ruolo politico istituzionale su tutto il territorio regionale ed in particolare nella provincia imperiese e nella sua città".