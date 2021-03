Scomparsa di Marvin Hagler: il ricordo dell'allora Consigliere e delegato allo sport Paolo Pippione (Foto e Video)

Tutti i quotidiani nazionali hanno dato ampio risalto, quest’oggi, alla scomparsa di Marvin Hagler, pugile dalle straordinarie qualità che, il 30 ottobre del 1982, difese il titolo mondiale al Teatro Ariston di Sanremo alle 4 del mattino per garantire la trasmissione televisiva in ‘prime time’ negli Stati Uniti.

Al tempo era Sindaco di Sanremo Osvaldo Vento, con Paolo Pippione Consigliere comunale e delegato allo sport. C’è anche un'altra ragione che lega Hagler a Sanremo e che ne descrive i tratti umani di uomo semplice e cordiale. Nei giorni precedenti l'incontro interpretò volentieri il ruolo di ‘madrina’ in occasione dell'inaugurazione del Padiglione della Villa Ormond, che lo ospitava per le sessioni di allenamento, giusto al termine dei lavori di ristrutturazione come palestra polivalente voluti dall'amministrazione comunale per recuperare l'immobile dal precedente degrado destinandolo ad una preziosa finalità sociale.

Nelle immagini tratte da You Tube la sintesi del match contro Fulgencio Obelmejias, nel filmato trasmesso via satellite dall'Ariston:

Fu un'occasione di grande festa dove tutti poterono incontrarlo da vicino ed apprezzarne la grande disponibilità. Hagler lascia anche a Sanremo un ricordo indelebile e tanti amici. Fu campione del mondo dei pesi medi dal 1980 a 1987 e difese il titolo per ben 12 volte.

Nella gallery le foto dell'inaugurazione e del match.