Ecco il bando per il Premio Casinò di Sanremo: edizione nel ricordo di Semeria a 10 anni dalla scomparsa

E’ aperto il nuovo bando di partecipazione al “Premio Internazionale di Letteratura Casinò di Sanremo - Antonio Semeria". Giunto alla settima edizione questo atteso concorso è tra gli eventi letterari più rinomati per il suo prestigioso albo d’oro, per la continuità e per l’attenzione che gli scrittori gli hanno tributato in questi anni.

L’edizione 2021 vuole ricordare il decennale della scomparsa di Antonio Semeria, già presidente del Casinò a cui è intitolato il premio, con l’istituzione del riconoscimento "Casinò di Sanremo alla carriera". Si arricchirà così l’Albo dei vincitori che hanno ricevuto il Premio 'Casinò di Sanremo Antonio Semeria Martedì Letterari' e si aggiungerà al prestigioso elenco dove figurano: Nicola Bolaffi, con il romanzo "La sottile armonia degli opposti" Garzanti editore; Mauro Mazza con "Il destino del Papa russo", edito da Fazi; Giordano Bruno Guerri con "Disobbedisco", (Mondadori); Marcello Veneziani con "Nostalgia degli Dei" (Marsilio); Bruno Morchio con "Dove crollano i sogni" (Rizzoli); Gennaro Sangiuliano con "l nuovo Mao – Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi" (Mondadori); Michele Navarra, con "Solo la verità" (Novecento Editore), Carlo Maria Lomartire con "Il Moro" (Mondadori) e Mario Vattani con "Svelare il Giappone" (Giunti) .



Sicuramente positivo il bilancio di un evento letterario che in poche edizioni ha visto aumentare il numero dei partecipanti con opere particolarmente valide anche nelle sezioni “inediti”. Il Premio può vantare nel Comitato d’onore, presieduto dal prefetto della provincia di Imperia, dott. Alberto Intini, illustri adesioni come il nuovo rettore dell’Università di Genova, prof. Federico Delfino e il dott. Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2. La Giuria tecnica, altamente operativa è presieduta dal dott. Matteo Moraglia e fa tesoro, oltre al nucleo storico, della presenza del Presidente onorario prof. Stefano Zecchi, del prof. Francesco De Nicola, del dott. Carlo Sburlati, del dott. Mauro Mazza e dello scrittore Marino Magliani.



Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Adriano Battistotti e i consiglieri Dott.sa Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo, Amministratore Delegato, evidenziano il significato di un evento letterario che ha completato il suo iter anche nel 2020. "...garantendo la massima sicurezza, superando le criticità del momento abbiamo voluto rispettare tutte le fasi dell’edizione 2020. Abbiamo ricevuto alte adesioni e opere di grande pregio che hanno impegnato le giurie, affrontando tematiche internazionali, spaziando tra i diversi stilemi letterari. E’, quindi, importante, in segno di presenza, bandire l’edizione 2021, augurando agli scrittori e ai poeti che vorranno partecipare di poter trovare soddisfazione anche in questo premio, le cui radici storiche arrivano da molto lontano. Sprone per noi a raggiungere nuovi traguardi insieme alla nostra rassegna letteraria annuale tra le più longeve e seguite".



"Il nostro pensiero e il nostro ringraziamento va al signor Prefetto della Provincia di Imperia, dott. Alberto Intini, Presidente del Comitato d’onore, che può annoverare anche le illustri adesioni del Magnifico Rettore dell’Università di Genova, Prof. Federico Delfino e del dott. Gennaro Sangiuliano. In questi sette anni questo progetto culturale ha saputo coagulare anche l’impegno, in qualità di giurati popolari, dei rappresentanti delle nostre associazioni, della scuola e della società civile. Il Premio “Semeria” ha saldato il comune anelito a sostegno del messaggio letterario e poetico, finalità confacente alla passione culturale che contraddistinse l’illustre sanremese cui è dedicato. - concludono - Quest’anno ricorderemo il decennale della sua scomparsa istituendo il Trofeo alla carriera, un’iniziativa che sicuramente il dott. Semeria avrebbe apprezzato".