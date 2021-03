Dopo l’esorcista anche un ex militare si scaglia contro il 71° Festival di Sanremo e denuncia Achille Lauro per vilipendio

Dopo i senatori Gasparri e Binetti, dopo il vescovo Suetta e dopo l’esorcista, si allunga la lista di chi si ritiene indignato dal 71° Festival di Sanremo e non perde occasione per dirlo pubblicamente.

Oggi è il turno di un 77enne di Napoli, ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, che punta il dito contro Achille Lauro e la sua performance sul palco dell’Ariston con bandiera italiana in mano. In particolare l’ex militare denuncia Lauro De Marinis (vero nome di Achille Lauro) per vilipendio, indirizzando la propria missiva ai Carabinieri di Napoli e al Procuratore di Imperia, Alberto Lari.

Il 77enne, nella sua lunga missiva, afferma che “l’evento dissacratorio posto in essere dal sig. “Lauro” ha suscitato profonda indignazione non solo fra le migliaia di militari in servizio ed in congedo, ma anche in vasti strati della popolazione che ha dovuto subire, inerme, l’indecoroso spettacolo”.

E poi: “Il succitato sig. Lauro abbia commesso il (supposto) reato con piena coscienza e volontà di offende gravemente i sentimenti patri di milioni di cittadini italiani; e fra essi, principalmente, tutti coloro che, in ogni tempo, hanno perduto i propri Cari avvolti nel Tricolore e con esso seppelliti”.

Si tratta solo di estratti dalla lunga lettera con la quale l’ex militare si scaglia contro Achille Lauro puntando il dito anche contro i vertici Rai, senza risparmiare nemmeno Amadeus e Fiorello.

La palla, ora, passa alla macchina della giustizia.