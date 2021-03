Domenica prossima in diretta streaming sfilata evento ‘Renaissance’ dedicata al mondo degli eventi e matrimoni

Domenica prossima, alle ore 18.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Together is Berrer’, andrà in scena una sfilata evento ‘Renaissance’ dedicata al mondo degli eventi e matrimoni.

“Abbiamo deciso di inserire e organizzare questo appuntamento, proprio nel primo giorno di primavera, a simboleggiare la rinascita – spiega la Wedding Planner & Designer Caterina Gramitto Ricci -. Together is Better è un gruppo di professionisti affermati del mondo del wedding del Ponente Ligure che a gennaio ha concretizzato questo progetto per far conoscere nel mondo le bellezze italiane e valorizzarle, un'idea di rilancio tutto italiano che è il core del progetto. L'idea di fare un evento in un momento di grande incertezza vuole dare un messaggio potente e fortissimo, il bisogno di rinascita e il bisogno di ricominciare a vivere".

"L'evento sarà nella chiesa Romanica di San Nicolò a Bajardo perchè incarna appieno il nostro messaggio. La sfilata evento si terrà alle 18.30 in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook e sarà ricca di sorprese. Siamo certi che farà pensare e riflettere chiunque deciderà di essere trasportato in un mondo parallelo per 20 minuti molto intensi insieme a noi”.