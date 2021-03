Nuova strategia per il turismo nell'era post Covid: approvato piano d'azione per agenzia 'In Liguria'

La strategia di “recovery post-covid” è la direzione assunta da Agenzia "In Liguria". Il futuro della promozione turistica del territorio e il sostegno alle imprese sono i capi saldi dell'azione dell'ente ligure. I prossimi passi fanno parte del 'Piano delle attività' approvato oggi, con parere favorevole del Tavolo di Concertazione del Turismo e di marketing territoriale, presieduto dagli Assessori Gianni Berrino e Alessandro Piana.

Nel quadro di incertezza generato dalla pandemia e nell’ambito di uno scenario di domanda turistica profondamente trasformata rispetto al passato, Agenzia “In Liguria” vuole proporsi come partner forte di riferimento per tutti gli operatori del comparto turistico, sua specificità da sempre, ed anche per quelli afferenti al comparto dell’agroalimentare. Le direttrici di sviluppo delle attività di marketing turistico territoriale dell’Agenzia per il 2021, sono articolate e si rivolgono trasversalmente ai settori chiave dell’offerta ligure. “Agenzia” svolge un ruolo cruciale di partner di riferimento tra buyer nazionali e internazionali ed operatori locali nelle azioni di promo-commercializzazione dell’offerta turistica ligure ed azioni di promozione della destinazione.

Si tratta di dare anche conto della nuova mission di Agenzia fortemente voluta dal vice presidente con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana, che ricorda come: "I nuovi asset su cui si sviluppa Agenzia In Liguria valorizzeranno la regione quale destinazione sostenibile, accessibile e inclusiva, fatto salvo il background originale di veicolazione delle eccellenze del territorio a partire dalle tre DOP olio, vino e basilico. In linea con i trend di sviluppo di marketing territoriale post Covid, Agenzia dovrà essere il faro guida di una progettualità triennale integrata e trasversale ai diversi settori economici. La collaborazione tra assessorati ricorda inoltre come il patrimonio agroalimentare e la vocazione turistico esperienziale della Liguria siano due facce della stessa medaglia".

"Per quanto riguarda le azioni di promozione turistica, è già stata confermata la presenza alle più grandi fiere internazionali - afferma l’assessore al turismo Gianni Berrino - quali la BIT di Milano in maggio, il TTG di Rimini in ottobre, il workshop Discover Italy a Sestri Levante e la fiera mondiale WTM di Londra in novembre. Si è appena conclusa la partecipazione alla fiera ITB di Berlino che ha visto la Liguria a fianco a 7 operatori liguri che hanno valutato come molto proficui gli appuntamenti realizzati. Ci siamo anche impegnati a sostenere l’immagine della Liguria a livello internazionale attraverso un piano di comunicazione con il Festival di Sanremo e la corsa ciclistica Milano-Sanremo, che si correrà il prossimo 20 marzo che porterà l’attenzione di milioni di appassionati e curiosi sul fantastico territorio della Riviera di Ponente".

Come spiega Roberto Moreno, commissario di “Agenzia”, è in questo periodo che si costruisce il futuro del dopo Covid: "Ne siamo consapevoli e per questo stiamo impostando un nuovo lavoro a fianco degli amministratori e degli operatori per supportarli nell’affrontare le mutate richieste dei turisti e la concorrenza delle altre destinazioni. La domanda turistica oggi è più volubile di un tempo, ma la pandemia ha riportato in auge valori che sembravano un po’ in disarmo (la semplicità, la sicurezza, la vicinanza, la meta nota) anche se ha reso i percorsi di acquisto ancora meno prevedibili".



"È cruciale il ruolo di un’organizzazione turistica moderna che sappia conoscere la domanda (il turista) e l’offerta, per favorire le migliori combinazioni di prodotti turistici che sappiano favorire l’incontro «perfetto» tra chi ospita e chi visita. La nuova Agenzia, che stiamo disegnando insieme agli assessori competenti, si situa in questo spazio, tra le aspettative dei turisti e le aspettative degli operatori. L’Agenzia “in Liguria” attraverso i professionisti al suo interno esprime competenze di alto livello nell’ambito tecnico-turistico, nella promozione, nel design del prodotto turistico. Da qui vogliamo partire per sviluppare il progetto di riforma di agenzia di marketing turistico territoriale" - conclude Moreno.