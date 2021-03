A ‘2 ciapetti con Federico’ lo sfogo di un infermiere che non si vuole vaccinare: “Non siamo untori e neanche No Vax”

“Non siamo untori e neanche No Vax”. Inizia così lo sfogo di un infermiere, che lasceremo anonimo, in seguito alle polemiche sollevate negli ultimi giorni nei confronti degli operatori sanitari che non si sono vaccinati e a poche ore dalle parole del Presidente della Regione Giovanni Toti che ha dichiarato di star valutando una legge per renderlo obbligatorio. Un’intervista rilasciata a ‘2 ciapetti con Federico’ che per una volta, vista la delicatezza dell’argomento, cambia formula da video a testo scritto.

“La mia e quella di altri operatori sanitari è stata una decisione ponderata e presa senza alcuna superficialità – ha raccontato l’infermiere – I commenti letti e condivisi in questi giorni ci hanno davvero ferito, specialmente dopo l’impegno che ci ha visti chiamati in prima linea nell’ultimo anno per la lotta al Covid. Non siamo degli untori, e definirci così è irrispettoso. La nostra scelta di non vaccinarsi, supportata da perplessità sollevate a livello nazionale da importanti personalità mediche, è legata al modo in cui il vaccino, diverso da quelli tradizionali, va ad intervenire sul proprio fisico. Non siamo infatti assolutamente dei ‘No Vax’, tanto da esserci sottoposti da sempre ai vaccini obbligatori e non. La comunità scientifica non è inoltre del tutto unanime sull'efficacia di questo vaccino, che non ha avuto il tempo sufficiente per essere testato nella sua efficacia anche per escludere l'eventualità che possa non coprire del tutto dai rischi di contagio. Così facendo non mettiamo in pericolo i nostri pazienti, ma anzi siamo noi stessi ad accettare un rischio maggiore continuando a lavorare in corsia nei reparti Covid a stretto contatto con le persone già positive. Dopo averci definiti degli ‘angeli’ ora veniamo additati in questa maniera, senza considerare che ci sono tantissime professioni che, pur non operando direttamente negli ospedali, hanno i nostri stessi contatti. Come noi rispettiamo chi ha deciso di vaccinarsi, chiediamo il medesimo rispetto verso la nostra scelta, quindi noi non giudichiamo e non vogliamo essere giudicati”.

