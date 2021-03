Vallecrosia cambia aspetto: tutte le opere per un nuovo look della città, dal lungomare al centro (Foto e video)

Il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, ha le idee chiare. La città cambierà, in meglio e al servizio del cittadino. Non più città di passaggio, non più città dormitorio.

Le opere di riqualificazione sul territorio sono molteplici, Vallecrosia sta compiendo di fatto un mutamento che prevede lo sviluppo e il rinnovo di intere aree urbane, come l’area ex Fassi e l’area ex Tonet, in cui è evidente il grande intervento dell’amministrazione guidata da Biasi. La nuova skyline cittadino sta prendendo forma conferendo la solida identità di città turistica che guarda al futuro attraverso lavori di ammodernamento e progetti di nuove strutture funzionali.

Nell’area ex Fassi sarà attiva entro ottobre una struttura bar/ristorante dedicata ai giovani connessa ad una pista da ballo con palcoscenico. Un ampio parcheggio e un nuovo supermercato di 1.500 metri quadrati che insieme al nuovo Conad superstore dell’area ex Tonet incrementerà l’offerta commerciale. Per l’anno prossimo è previsto l’ampliamento della casa di riposo e dei giardini pubblici.

Nell’area ex Tonet, oltre al nuovo Conad superstore è in progetto la struttura della nuova scuola media ‘Andrea Doria’ in arrivo per il primo semestre 2023, entro fine anno sarà completata la biblioteca che sorgerà dove c’era prima l’ormai ex comando della Polizia Locale. In costruzione anche aree pertinenziali alla scuola dedicate alle attività ricreative dei ragazzi. Ad unire le due zone la nuovissima rotonda che riporta la scritta ‘Vallecrosia’ e la suggestiva scultura in ferro battuto offrendo bellezza e al contempo una viabilità più fluida, precedentemente regolamentata da semaforo.

Non è finita qui, perché anche sul water front è evidente l’impegno dell’amministrazione. Previsti il nuovo campo da beach volley, la spiaggia dedicata agli amici quattro zampe, rifinitura pista ciclabile, attrezzi e strutture per allenamento calisthenics all’aperto. La missione è totale e non si ferma, altri progetti e novità in arrivo.