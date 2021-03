Sanremo: presentata la 'Tenda degli abbracci' che servirà le Rsa della provincia, acquistata dallo Zonta e gestita dalla Cri (Foto e Video)

Una tenda degli abbracci itinerante per le Residenze per Anziani della nostra provincia. E’ stata donata dallo ‘Zonta Club’ e verrà gestita dalla Croce Rossa che, secondo una calendario e in base alle ‘prenotazioni’ che verranno fatte, sarà portata nelle diverse case di riposo per anziani, a disposizione degli ospiti e dei parenti, che potranno tornare a vedere e ‘abbracciare’ i propri cari.

Si tratta di una struttura interamente in plastica e gonfiabile, acquistata dalla ‘Sport Promotion’, azienda specializzata nel settore che ha sede in provincia di Cuneo. Si tratta, in pratica, di una specie di tunnel diviso da una plastica trasparente con due feritoie (sempre in plastica) nelle quali infilare le braccia e poter tornare ad avere un contatto con i propri parenti, in questo momento drammatico, legato alla pandemia da Covid-19.

E’ una struttura che si monta e si smonta in pochi istanti, grazie ad un sistema di gonfiaggio automatico e che si può sistemare in qualsiasi zona all’ingresso delle Rsa, in modo da evitare il contatto con l’esterno e il rischio di contagio. Chiaramente, ad ogni momento di ‘abbraccio’, le due zone verranno interamente sanificate dal personale della Croce Rossa, che è stato opportunamente istruito.

Alla presentazione di oggi, oltre al presidente della Croce Rossa di Sanremo, Ettore Guazzoni, di quello dello Zonta, Cinzia Papetti ed una importante rappresentanza della Pubblica Assistenza matuziana, c’era anche l’Assessore Regionale Gianni Berrino e gli Assessori sanremesi Costanza Pireri e Silvana Ormea. La nuova stanza degli abbracci, facilmente trasportabile una volta sgonfiata, inizierà il suo tour già nei prossimi giorni e, il primo appuntamento sarà a ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio che ha vissuto momenti durissimi con diversi morti per il virus e che oggi è finalmente ‘Covid Free’.