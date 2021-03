Sanremo: 100 anni per Gaetano Rodolfi, l'omaggio dell'ANIOC a 'Stukas'

Il Cav.Uff. Gaetano Rodolfi, da oggi avrà un'altra medaglia da appuntare al petto, quella delle sue 100 primavere, raggiunte e vissute con determinazione e senza compromessi. Rodolfi, è molto conosciuto in tutta Sanremo per la sua passione per l'aeronautica, ereditata durante il servizio militare come giovane marconista, durante il conflitto della seconda guerra mondiale. "La sua passione e i suoi ricordi di guerra sono racchiusi, in una piccola e rara pubblicazione da lui realizzata a benefico di parenti e amici, dal titolo "Libretto di volo" - ricorda il Cav.Uff. Roberto Pecchinino, delegato provinciale A.N.I.O.C. di Imperia e Sanremo - Con parole semplici ma schiette "Libretto di volo - 95° gruppo bombardieri" è una autobiografia del giovane marconista, che ci rivela un uomo dal carattere forte, deciso, fedele alla Patria e ai valori dell'amicizia.

"Stukas, cosi come viene ancora chiamato Gaetano Rodolfi, dagli amici, che riconoscono il lui il più forte sostenitore del progetto "Aeroporto Capoverde di Sanremo"; un progetto che aveva trovato il sostegno dell'allora Avv. Nino Bobba (Presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno di Sanremo e Ospedaletti), nel lontano 1967, e ripescato dall'ex sindaco Bottini, ma purtroppo rimasto chiuso in un cassetto, forse con il famoso timbro in diagonale con scritto "Respinto". Carissimo Rodolfi, il regalo che avresti desiderato più di ogni altra cosa, è avere a Sanremo, anche un piccolo aeroporto turistico. Il tuo sogno carissimo Rodolfi, forse un giorno, si realizzerà, i progetti, gli studi fatti dagli architetti Silvano Toffolutti e Stefano Puppo, vedrai che rinasceranno (speriamo) come l'Araba Fenice e...naturalmente carissimo "Stukas", sarai tra i primi ad averne avuto il merito per la tua grande e simpatica e per molti "ostinata" determinazione" - ricorda Pecchinino.