Sabato e domenica prossimi a Isolabona si vaccina la Val Nervia: saranno coinvolte 300 persone

La Val Nervia si vaccina. Dall’iniziativa dei medici di base, sostenuti dalle Amministrazioni comunali di Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna e Castelvittorio, ed in accordo con l’Asl, tra sabato 20 e domenica 21 prossimo saranno vaccinati 300 pazienti tra i 18 ed i 69 anni che hanno un’esenzione per patologia accertata dall’Asl.

Le prenotazioni, riservate ai residenti dei comuni citati, potranno essere fatte esclusivamente presso la farmacia Bascianelli di Dolceacqua, recandovisi di persona o telefonando allo 0184206133. Il centro vaccinazione sarà approntato presso la palestra del Comune di Isolabona, grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile di Dolceacqua, Pigna e Castelvittorio e dei cittadini.

I medici Veziano, Dallorto e De Angeli hanno fortemente voluto questa vaccinazione di massa non solo a tutela delle persone più deboli, com’è evidente, ma anche per avere quanto prima un riscontro all’interno di una zona omogenea dell’effetto della vaccinazione per il contrasto al Covid, potendo così fornire dati di interesse medico.