Isolabona: richiesti e ottenuti i fondi da 800 mila euro per mettere in sicurezza tutta la montagna dopo la paleofrana

Il Comune di Isolabona ha fatto richiesta per i contributi pubblici concernenti gli investimenti di messa in sicurezza per le opere pubbliche e territorio. In questo caso il discorso è legato al territorio e alla questione della paleofrana che si è verificata in zona. Evento a causa del quale sono state abbattute anche alcune case nuove a causa delle condizioni del terreno. La cifra richiesta per mettere in sicurezza tutta la zona, una parte della quale era già stata assicurata, è di 800 mila euro, fondi già ottenuti.



Spiega il sindaco Augusto Peitavino: “Sono fondi già ottenuti per la messa in sicurezza. Si parte dalla vecchia storia della paleofrana. La montagna è franata e alcune case nuove sono state abbattute perché la zona era disastrata e una parte è stata messa in sicurezza, quindi abbiamo fatto richiesta per mettere in sicurezza tutta la montagna. Nel frattempo ci sono stati abusi da parte di chi apriva e chiudeva strade, così però si rischia di fare ancora più male in un territorio che non è pianeggiante, quando piove soprattutto”.

“I fondi serviranno per la sicurezza definitiva di tutto territorio retrostante la paleofrana e tutto quello che c’è introno a questo versante di valle che va fino dietro Isolabona, dove ci sono problematiche simili potenzialmente gravi. Il discorso - conclude il Sindaco - sarà allargato a tutta la montagna attraverso un progetto tecnico specializzato da parte di ingegneri e geologi per mettere una pietra importante a queste continue pericolosità che si verificano quando piove”.