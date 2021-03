Imperia: sul modulo è scritto vaccino Pfizer ma è invece AstraZeneca, Sovrintendente scrive al centro tutela

Il Sovrintendente Capo della Polizia Provinciale, Gianni Calvi, ha inviato una lettera al centro tutela dei diritti del malato a Genova, per segnalare quanto avvenuto martedì scorso a Imperia.

“Insieme ad altri colleghi sono andato al Palasalute, nel capoluogo, per ricevere la prima dose del vaccino anti Covid-19. Nel compilare il fascicolo del consenso informato notavo che veniva indicata la somministrazione del vaccino Pfizer. Chiesta conferma ad una infermiera, mi è stat risposto che avremmo ricevuto la prima dose di AstraZenaca e che i moduli erano sbagliati. Solo dopo la puntualizzazione mia e di un collega, la dicitura veniva corretta a penna. Inoltre, sul modulo consegnatomi con la data della seconda iniezione e sul quale annotare eventuali reazioni susseguenti alla prima somministrazione, non è neppure indicato il lotto di produzione della dose ricevuta. Visti i recenti gravi accadimenti mi pare una procedura poco professionale e che pone il cittadino, già preoccupato ed in alcuni casi spaventato, in una condizione di incertezza ed ulteriore grave preoccupazione, ritengo sia doveroso un sollecito intervento”.