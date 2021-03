I fiori di Sanremo abbattono le barriere di genere dal palco del Festival, l’assessore Artusi: “Ventata di modernità, speriamo siano arrivati al cuore del pubblico”

È stato un Festival speciale per i fiori di Sanremo, passati da semplice omaggio al femminile a vero simbolo di abbattimento delle barriere di genere. Dalla seconda puntata in poi tutti hanno chiesto che i bouquet fossero donati anche a cantanti e ospiti maschi, sovvertendo così un cliché ormai superato da tempo. E se ne è parlato sui giornali di tutta Italia.

Dopo le parole del direttore del mercato dei Fiori, Franco Barbagelata, anche l’assessore alla Floricoltura, Lucia Artusi, esprime soddisfazione per la promozione del prodotto locale e del suo nuovo significato: “Sono contenta e mi è piaciuto tantissimo, spingiamo da tempo per farli tornare protagonisti così come il concorso per il bouquet che da sei anni consente al vincitore di fare un’esperienza importante anche per mostrare tutto il lavoro che sta dietro alla preparazione”.

“I fiori di Sanremo posso diventare anche un veicolo per svecchiare la società e dare una ventata di giovinezza e modernità - conclude l’assessore Artusi - è motivo di orgoglio, speriamo di essere arrivati al cuore delle persone”.