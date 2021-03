Emanato dal distretto socio sanitario sanremese il bando per i contributi ai nati nel periodo Covid

Il distretto socio sanitario sanremese ha emanato l’avviso per l’assegnazione di contributi per i nati durante l’emergenza Covid-19. Si potrà presentare domanda fino alle 24 del 15 aprile, per i nati nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 gennaio scorso.

Per ottenere il contributo sarà necessario avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione. Avere la residenza anagrafica nel Distretto Sociosanitario n° 2 sanremese (nei comuni di: Sanremo, Ceriana, Bajardo, Ospedaletti, Castellaro, Molini di Triora, Montalto/Carpasio, Taggia, Badalucco, Triora, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio).

Nel caso di appartenenza del nato allo stesso nucleo familiare di entrambi i genitori: aver presentato l’attestazione ISEE ordinario in corso di validità del nucleo familiare inferiore a euro 30.000. Nel caso di genitori del nato non componenti dello stesso nucleo familiare: aver presentato l’attestazione ISEE minorenni in corso di validità del nucleo familiare inferiore a euro 30.000.

Sono poi previste alcune clausole visibili nel bando scaricabile sotto.