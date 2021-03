Sanremo: lavori in zona Magnan Collabella, problemi alle linee telefoniche e lamentele dei residenti

Un nostro lettore, Fabio Ferrando residente in zona Magnan Collabella a Sanremo, ci ha scritto per segnalare una situazione, a suo modo di vedere surreale, che si sta verificando in via Pascoli nella città dei fiori:

“Il 22 gennaio sono iniziati i lavori al fondo di via Pascoli per la posa del tubo gas metano da parte di una ditta incaricata da Italgas, bellissima opera che finalmente fornirà anche a noi abitanti semicollinari il prezioso gas. Tutto bene fino a oggi quando, purtroppo, nelle opere di scavo è stato danneggiato un cavo sotterraneo che fornisce svariate utenze telefoniche strada Magnan Collabella (angolo Pascoli), gli operai se ne sono accorti e hanno avvisato il loro geometra. Può capitare nell’allestire un cantiere, e la logica cosa fa pensare? L’operaio avvisa il capocantiere, il capocantiere avvisa il proprietario della tubazione, Telecom, e di concerto con i tecnici si provvede al ripristino. Punto. Ma in Italia le cose si complicano. Il capocantiere non può avvisare Telecom, o perlomeno se l’avvisa non ottiene nessun risultato, deve avvisare del fatto successo un utente, magari parlando con un call center in Romania o Albania, sperare che l’operatore capisca di cosa si tratta, poi la segnalazione del guasto dall’Albania o Romania deve arrivare in Italia, magari a Roma alla sede Telecom, poi, forse sperare che possa arrivare nella zona Ligure e infine terminare il giro in una scrivania di Via Borea , dove ha la sede Telecom, circa 5/600 metri in linea d’aria dal guasto. Gli operai hanno lasciato una lamiera per ripristinare il danno, chissà quanto rimarrà lì per terra e intanto il canone arriva regolare ma la linea no. Vedremo come và a finire”.