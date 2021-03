Ingresso in Italia dalla Francia: lettrice ci segnala il caso di una cliente verbalizzata al confine

Una nostra lettrice, Silvia Ameglio, ci ha scritto per commentare l’articolo sugli spostamenti transfrontalieri dalla Francia, al netto dell’entrata in vigore della zona arancione.

“Ci siamo imbattuti nello stesso in seguito al realizzarsi di una spiacevole situazione: una cliente abituale della nostra attività (commercio all’ingrosso) si è interessata nei giorni scorsi alle normative in vigore per raggiungere la nostra sala espositiva dalla Francia, in modo tale da procedere con un nuovo ordine di merce. Leggendo sul sito dell’ambasciata francese deduciamo quanto riportato anche sul vostro articolo: decade l’obbligo di tampone negativo a coloro che attraversino il confine per motivi di lavoro e sostino per meno di 120 ore. Purtroppo però, fermata dalle autorità locali all’uscita dell’autostrada, la nostra cliente si vede consegnare un verbale in quanto non in possesso del risultato di un tampone negativo effettuato nelle ultime ore. A nulla sono valsi i nostri tentativi di interloquire con le autorità che hanno effettuato l'intervento, che tra le altre cose hanno approfittato della scarsa conoscenza della lingua italiana della nostra cliente. Come ultima soluzione abbiamo contattato gli uffici delle autorità coinvolte e il verbale ci è stato giustificato come ragionevole in base a una presunta circolare emessa dalla questura di Imperia la quale a partire dal 13 marzo scorso, andrebbe a escludere le eccezioni all’obbligo di tampone per l’ingresso in Italia. Purtroppo non si trova traccia di questa circolare da nessuna parte online, né come notizia né tantomeno nell’area stampa del sito della questura di Imperia”.