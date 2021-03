TARGET |

Target: la famiglia Gabbiani presente nel panorama sanremese da oltre quarant’anni

Il titolare dell’azienda Dino Gabbiani gestisce insieme alla famiglia lo show room di Corso Mazzini a Sanremo.

La storica azienda Gabbiani nasce nel 1960, grazie alla grande professionalità ed esperienza nel campo dell’arredamento, la famiglia Gabbiani segue personalmente e con meticolosa attenzione tutte le fasi del lavoro dalla vendita al montaggio. Il titolare il signor Dino, diplomato come arredatore progettista dal 1989, si occupa non solo della vendita al cliente finale ma carica i camion, prende le misure, allestisce il magazzino e crea i progetti d’arredamento con il suo architetto di fiducia e una qualificata squadra di montaggio. Nello show room, oltre a una vasta gamma di cucine, si possono trovare alcune delle migliori marche di arredamento “Made in Italy” e una svariata proposta di complementi d’arredo di tendenza. Il punto di forza dell’azienda è sicuramente l’ascolto dei clienti e delle loro necessità, progettando soluzioni efficaci per soddisfare i desideri di tutti gli acquirenti. Lavorare in famiglia è sicuramente un valore aggiunto per l’azienda, si ha infatti molta più libertà nell’esporre i vari problemi, ma a volte succede che il lavoro diventa motivo di discussione anche a casa. Il nome Gabbiani è conosciuto non solo nel campo dell’arredamento ma anche nell’ambito sportivo e dei locali notturni come dj anche se il periodo difficile che tutta l’Italia sta affrontando sta recando ad ogni settore tante difficoltà. Il settore dell’arredamento ha subito sicuramente delle perdite ma le persone passano più tempo a casa e si rendono conto, sempre di più, di aver bisogno di cambiare o rinnovare qualcosa in quello che ormai è diventato il luogo più sicuro per tutti.

Ilaria Salerno

Vuoi segnalare aziende e persone che contano in provincia di Imperia?

Mandaci una mail a eventi@morenews.it con le indicazioni. Il responsabile di Target, la rubrica che valorizza le aziende e le persone che contano in provincia di Imperia, valuterà i tuoi suggerimenti per i prossimi reportage.