Liguria penultima nella somministrazione dei vaccini, Torre (PD): "La campagna vaccinale è una sfida da vincere!"

“A Toti non interessano le classifiche (QUI), per lui l'importante è partecipare, poter dire ogni giorno qualcosa di inutile piuttosto che occuparsi 24 su 24 di migliorare il sistema di vaccinazione in Liguria". Ad affermarlo è Marco Torre della Segreteria PD di Sanremo.

"Agli over 80 liguri - spiega Torre -, che al contrario di molte altre regioni dovranno aspettare fino a maggio per essere vaccinati (come dichiarato dallo stesso Toti) solo perchè vivono in una regione che non sa organizzare bene la campagna vaccinale, cosa risponde il governatore? ‘Rassegnatevi le classifiche non contano’... Che tradotto vuol dire: avete scelto Cambiamo pochi mesi fa alle elezioni. Abbiate fiducia prima o poi anche voi sarete vaccinati; nel frattempo potete stare in casa, tanto non siete produttivi.

Peccato che poi l'incapacità organizzativa della Regione ricada anche su chi deve sopravvivere con la propria attività e non sa mai se potrà lavorare o meno e ricade su chi è chiamato a fare i vaccini, come gli insegnanti e passa ore al centro vaccini di Taggia prima di essere vaccinato, con relativo assembramento per l’accavallamento di tutti gli insegnanti in attesa de essere vaccinati.

Insomma Toti sostiene che chi va piano va sano e va lontano, noi Democratici invece crediamo che non sia all'altezza del ruolo che ha 'voluto', promettendo di tutto e di più, e che dovrebbe davvero rendersi conto che ogni giorno perso nella campagna vaccinale è un giorno di sofferenza in più per tutti.

Non è questione di classifica - conclude il Segreterio PD di Sanremo - ma di amore per la propria gente e Toti deve smetterla di prendere in giro i Liguri”.