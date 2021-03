Edilizia, dati Istat a Imperia: persi 1000 posti di lavoro nel 2020 rispetto al 2019

Mille posti di lavoro persi nella provincia di Imperia nel settore delle costruzioni nel 2020 rispetto al 2019: il dato emerge dal report pubblicato dall’Istat. “Siamo passati da 7000 a 6000, è interessante anche l’analisi relativi ai lavoratori dipendenti che sono scesi da quattromila a duemila. Mentre quelli indipendenti sono aumentati da 3000 a 4000”, spiega Andrea Tafaria, segretario Filca Cisl Liguria in una nota.



E aggiunge: “È una perdita comunque significativa anche se il periodo è stato condizionato dall’emergenza sanitaria. Siamo convinti che si possa ripartire, il comparto può sfruttare diverse opportunità che si stanno materializzando nella provincia di Imperia: nell’immediato penso alle risorse stanziate dalla Regione per la lotta al dissesto idrogeologico e all’edilizia scolastica, senza dimenticare il superbonus e la rigenerazione urbana mentre il futuro può dare un aiuto importantissimo il traforo Armo-Cantarana, infrastrutture assolutamente strategica per la Liguria”, conclude Tafaria.